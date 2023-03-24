Эксклюзив 24 марта 2023, 10:40 «Слышали нарастающий гул». Блогер из Сочи — о землетрясении в курортном городе Блогер из Сочи Жукова: вечером 23 марта было три подземных толчка Диана Жукова / Соцсети

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Вечером 23 марта в Сочи произошло землетрясение магнитудой в 3,4. Блогер dinana_banana (Диана Жукова), постоянно живущая в курортном городе, поделилась с «360» ощущениями от толчков.

«Землетрясения в Сочи происходят несколько раз в год. Обычно в это время я сплю и не замечаю ничего», — описала девушка.

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Также она отметила, что вечером 23 марта ощущались два толчка.

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«Сначала был первый, а уже через минуту второй. Он был немного сильнее и с неприятным звуком, похожим на нарастающий гул», — описала Жукова.

По ее словам, спустя час произошел и третий толчок. Но он был слабее предыдущих.

«Мы с семьей не покидали дом. Изначально хотели встать в дверном проеме, около несущей стены. Но пока добежали, толчки закончились», — рассказала собеседница «360».

Она предположила, что в ближайшие полгода землетрясений больше не будет и жителям и гостям Сочи не нужно переживать.