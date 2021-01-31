Служебный автомобиль сгорел на Арбате

В Москве в районе Арбата сгорел служебный автомобиль Ford Transit. Рядом с ним была припаркована Peugeot. Обошлось без пострадавших. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, возгорание произошло по техническим причинам.

По предварительным данным, автомобиль принадлежит Росгвардии.

«В результате возгорания служебного автотранспорта никто не пострадал. По предварительной информации, возгорание произошло из-за технической неисправности. Точная причина будет установлена после проведения экспертизы», — сообщили «360» в Росгвардии.

В МЧС уточнили, что огонь удалось ликвидировать за 10 минут.

«В 14:21 пришла заявка о возгорании автомобиля на площади пять метров на Вознесенском переулке дом 20, строение 2. Возгорание ликвидировано. Без пострадавших», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Несколько дней назад на северо-востоке Москвы загорелся автосервис. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.