Происшествия 07 марта 2023, 22:33 Служебные документы МВД не пострадали при пожаре на Петровке, 38 ГУ МВД: документы ведомства не пострадали при пожаре в здании полиции на Петровке, 38 РИА «Новости»

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Служебные документы полиции не пострадали при пожаре в здании МВД на Петровке, 38. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Какого-либо ущерба служебным документам и хранящимся на электронных носителях данных не причинено», — рассказали в полиции.

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В МВД уточнили, что в четырехэтажном помещении, где произошло возгорание, сейчас делают капитальный ремонт. Поэтому внутри не было ни личного состава, ни документации. По предварительной информации, загорелись стройматериалы и отделка стен.

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Площадь пожара, который начался 7 марта около 18:30 по московскому времени, составила 30 квадратных метров. Возгорание на данный момент ликвидировано.

Ранее сообщалось еще об одном пожаре в столице — в техническом помещении южного вестибюля на стадионе «Лужники». Огонь удалось потушить подручными средствами до прибытия спасателей. Пострадавших нет.