Служебная собака привела спасателей к телу пропавшего мужчины в Сочи

В субботу, 27 февраля, в Сочи служебная собака привела спасателей к телу пропавшего мужчины. Предположительно, он мог погибнуть из-за проблем с сердцем, рассказал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ЮРПСО МЧС России.

В ведомство обратилась женщина, которая рассказала, что два дня назад ее супруг ушел из дома в сторону Бытхинского лесопарка и не вернулся. Вызов на его телефон проходил, но никто не отвечал. Жена пропавшего добавила, что мужчина недавно находился на лечении в кардиологическом отделении больницы.

Спасатели незамедлительно выехали в указанный квадрат поиска. Сначала шел кинологический расчет, а за ним двигались сотрудники МЧС. В какой-то момент служебная собака свернула. Люди пошли за ней по крутому спуску. Пес привел прямо к телу гражданина.

Труп транспортировали и передали сотрудникам УВД.