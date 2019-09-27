Служебная собака помогла задержать педофила в Петербурге

Мужчина надругался над девятилетней девочкой, а после попытался скрыться. Однако правоохранители быстро прибыли на место и по горячим следам задержали педофила. В этом им помогла собака.

«Все благодаря работе служебной собаки Жасмин. Задержан 27-летний неработающий житель Купчино», — пояснили в пресс-службе ведомства.

По данным сайта «Дни.ру», в отношении задержанного завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».