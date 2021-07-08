Служебная проверка назначена в отношении начальника отдела МВД России по г. о. Егорьевск

Служебная проверка назначена в отношении начальника отдела МВД России по городскому округу Егорьевск в связи с возможной его причастностью к противоправной деятельности. Об этом «360» сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД России.

«Начальником ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенантом полиции Виктором Пауковым назначена служебная проверка по факту возможной причастности начальника Отдела МВД России по г. о. Егорьевск к противоправному деянию. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Днем в четверг в СМИ появилась информация о том, что в Егорьевске задержан начальник местного отдела полиции. Как сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчину подозревают в покушении на убийство предпринимателя.