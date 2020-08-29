Служебная машина замглавы Минобороны попала в аварию

В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Юнус-Бека Евкурова. По предварительным данным, пострадал ребенок.

В пятницу вечером произошло столкновение двух машин. Одна из машин принадлежит замглавы Минобороны Юнус-Беку Евкурову, пишет ТАСС. По предварительным данным, водитель машины чиновника хотел пересечь перекресток на красный свет.

В результате этого маневра в него врезалась иномарка, сообщает Газета.ru. От столкновения одна машина врезалась в пешехода с детской коляской.

В Сети появилось видео с места аварии. На кадрах видно, как на перекрестке сталкиваются две машины.

В субботу стало известно об аварии в Новосибирске. Две машины врезались в подъезд жилого дома, есть погибший. По предварительным данным, один из водителей был в состоянии алкогольного опьянения.