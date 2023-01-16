Происшествия 16 января 2023, 12:57 Служба спасения помогла туристу, заблудившемуся вблизи водопадов в Сочи

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Спасатели нашли живым туриста, который заблудился в районе реки у Агурских водопадов в Сочи. Об этом сообщил RT со ссылкой на Telegram-канал МКУ «Служба спасения города Сочи».

Спасатели получили звонок от мужчины 14 января вечером. Он сообщил, что не может сориентироваться на местности вблизи водопадов. На поиски отправились пять человек, в течение полутора часов мужчина был найден.

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Отмечается, что помощь медиков мужчине не понадобилась.

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