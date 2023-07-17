Происшествия 17 июля 2023, 11:35 Слуцкий указал на ответственность коллективного Запада за теракт на Крымском мосту Глава ЛДПР Слуцкий: коллективный Запад несет ответственность за теракт на Крымском мосту РИА «Новости»

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Коллективный Запад виновен в атаке на Крымский мост, поскольку курирует и спонсирует киевский режим. Такое заявление сделал в своем Telegram-канале председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Политик назвал удар по Крымскому мосту очередным актом терроризма киевской хунты. В СМИ пишут, что британская MI6 может иметь отношение к атаке на объект, указал Слуцкий.

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«В любом случае коллективный Запад несет всю полноту ответственности за теракт на объекте гражданской инфраструктуры как спонсор и куратор неонацисткого режима», — написал глава ЛДПР.

В Раде случившееся назвали «огромным успехом Украины» и предложили отметить госнаградами «особо отличившихся», добавил политик. Это доказывает, что Украина полностью превратилась в международный террористический синдикат, которым руководят из Вашингтона и Брюсселя, отметил Слуцкий.

Он выразил уверенность, что последствия теракта быстро устранят, а инициаторов и исполнителей найдут и привлекут к самой суровой ответственности.

«Но нам пора делать выводы и признать, наконец, режим Зеленского террористическим со всеми вытекающими последствиями», — подытожил председатель ЛДПР.

Украинские спецслужбы совершили теракт на Крымском мосту в ночь на 17 июля, сообщил RT со ссылкой на Следственный комитет. Во время атаки погибли мужчина и женщина, ехавшие в легковом автомобиле. Пострадала несовершеннолетняя дочь жертв, ее поместили в реанимацию.