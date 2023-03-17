17 марта 2023, 15:45
Слушания по делу поджигателя в Горках-25 прошли в Дмитровском суде
ГСУ СК по Московской области: поджигателя из Горок-25 арестовали на 15 суток
Сотрудники Дмитровского суда заслушали дело о поджоге в Горках-25. Кадры из здания правоохранительного органа появились в распоряжении «360».
Заключенного привели в зал суда в наручниках усложненной конструкции: они сковывали движения и верхних, и нижних конечностей.
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По заявлению представителей ГСУ СК по Московской области, для подозреваемого уже избрали меру пресечения. Его заключат под стражу до 15 мая 2023 года. Этого человека уличили в покушении на убийство нескольких человек общеопасным способом. Также ему вменили умышленное уничтожение имущества.
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Ранее сообщалось, что неизвестный напал на офис управляющей компании в поселке дома отдыха Горки-25. По предварительной версии, этот человек является бывшим сотрудником конторы. В качестве мести экс-коллегам за свое увольнение он устроил поджог одного из кабинетов офиса УК. Также предполагается, что в конторе подозреваемый трудился слесарем.
Поджоги
Суд
Следственный комитет России
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