Происшествия 24 марта 2024, 19:54 «Слушали, как стрельба идет». Очевидец — о теракте в Crocus City Hall Очевидец теракта Алексей: мы долго не могли понять, что действительно стреляли РИА «Новости»

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Супруги Арбузовы с дочкой оказались в эпицентре событий 22 марта в Crocus City Hall. Им чудом удалось спастись от террористов. Подробности случившегося раскрыл глава семейства.

«По началу звук был достаточно тихий и непонятный. Может, кто-то петардами балуется, хотя странно, никогда такого не было на концертах. Мы долго не могли понять, что действительно перестрелка. Минуту или две сидели и просто слушали, как стрельба идет», — поделился мужчина.

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Затем семья спряталась за сиденьями, так как никто не понимал, откуда идет стрельба и куда бежать, вниз или вверх.

Боевики начали поджигать кресла в зале, тогда Алексей понял, что вниз нельзя идти. Перепуганные посетители побежали с верхнего этажа в поисках пожарных выходов. Широкую лестницу с выходом на улицу они нашли не сразу, перед этим им пришлось пару раз наткнуться на запертые двери.

Алексей вместе с семьей вышел из здания. Из одежды на всех были только легкие кофты. Арбузовы попытались вызвать такси, но машины уже не пропускали к месту ЧП. Тогда они без верхней одежды перешли по мосту через реку и уже оттуда смогли вызвать автомобиль до дома.