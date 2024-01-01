Происшествия 01 января 2024, 16:23 Слухи о минировании улиц Белгорода «лепестками» оказались фейком Мэр Белгорода Демидов назвал фейком слухи о минировании города «лепестками» РИА «Новости»

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В социальных сетях и мессенджерах появилась фейковая информация о якобы минировании улиц Белгорода противопехотными минами. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Валентин Демидов.

«В социальных сетях и мессенджерах начала распространяться информация о минировании улиц города Белгорода „лепестками“. Это фейк!» — написал он.

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Демидов отметил, что в городе усилили контроль за безопасностью на общественных территориях и улицах.

«В дежурную службу не поступали сообщения о найденных подозрительных предметах. Эту информацию распространили, чтобы попытаться посеять панику. Будьте внимательны и доверяйте только официальным источникам», — добавил мэр.

В субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли Белгород, погибли 24 человека, больше 100 пострадали. Президент Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом, уточнил RT.