Случайный прохожий спас провалившегося под лед пенсионера в Балашихе

Пожилой мужчина провалился под лед на речке в Балашихе. Ему на помощь пришел молодой человек Сергей, он помог мужчине вылезти из воды.

Как рассказал Сергей, каждый день он ходит на работу через лес, рядом с речкой, где находится родник. Людей там практически нет, потому что из-за погоды в лесу много грязи. Машин в этом месте сейчас тоже мало — в образовавшейся грязи легко застрять.

Уже практически пройдя родник, Сергей услышал скрип и шаги по льду. Обернувшись, молодой человек увидел, как по льду идет мужчина. Буквально через несколько минут мужчина провалился под лед.

Сергей сразу начал искать палки, чтобы помочь мужчине выбраться из воды. Потом, уже с двумя палками, он на животе пополз в сторону утопающего мужчины. Дедушка ухватился за палку и смог подтянуться на кромку льда, и Сергей вытащил его на сушу.

В кармане у молодого человека был телефон, и он решил заснять происходящее на видео, чтобы показать, что со спасенным сейчас все хорошо, и что такое может произойти с каждым.

Провалившегося под лед пенсионера зовут Дмитрий Андреевич, во время войны он был ребенком. Сейчас дедушке 83 года, 11 апреля будет 84, рассказала «360» его внучка.

К реке Дмитрий Андреевич отправился для того, чтобы набрать ключевой воды из родника. «Мы переживали за него, почему сегодня пошел через лед не понятно. Просто ушел и все», — рассказала «360» внучка пенсионера. Она также выразила благодарность Сергею, который спас ее деда.