Эксклюзив 16 мая 2023, 20:40 "Нес полнейший бред". Случайные прохожие в Балтийске спасли девушку и задержали насильника Дмитрий из Балтийска спас девушку от насильника, изуродовавшего и едва не убившего ее РИА «Новости»

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В Балтийске Калининградской области двое прохожих спасли девушку от насильника, который чуть не забил ее камнями до смерти. Один из спасителей, Дмитрий, рассказал «360» обстоятельства произошедшего.

Мужчина скромно признал, что на его месте так поступил бы каждый. Он рассказал, как ему удалось задержать насильника. Дмитрий с другом сидели на лавочке и вдруг заметили неладное. Потом увидели, как мужчина убегает. Дмитрий погнался за подозреваемым, его товарищ остался с пострадавшей девушкой.

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«Я побежал за ним, он далеко не убежал, где-то 150 метров он от меня. Сопротивлялся задержанию. Я ему дал подножку, чтобы бы остановить», — отметил Дмитрий.

После того как Дмитрий поймал насильника, он записал видео — спросил, как зовут и прочую информацию. Потом отвел его обратно на место происшествия. Там злоумышленника уже ждали сотрудники Росгвардии.

Дмитрий отметил, что это было раннее воскресное утро, человек, скорее всего, был либо пьян, либо под наркотическими веществами. На видеозаписи, помимо личных данных, — полнейший бред.

«Человек либо пьяный, либо был в наркотическом опьянении. По сути, там ничего внятного не было и нес он полнейший бред. То есть, кроме своего имени, фамилии, и так далее ничего, никакой правды нет», — заявил Дмитрий.

По данным Telegram-канала Amber Mash, девушке в больнице наложили 27 швов, сейчас она находится в тяжелом состоянии.