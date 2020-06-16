«Случайно вышло». Сбивший выпускников пьяный таксист из Башкирии раскаялся

Пьяный таксист, сбивший насмерть выпускницу в селе Башкирии, раскаялся и выразил готовность отвечать по всей строгости. Против него уже возбудили уголовное дело.

«Случайно вышло. Я их не заметил. Они выбежали. Я очень сожалею. Виноват, буду отвечать по всей строгости закона», — цитирует Telegram-канал «Подъем» виновник аварии.

Мужчине 37 лет. Он сбил подростков на Ворошиловской улице в селе Иглино, когда дети шли в школу за аттестатами. Следователи выяснили, что водитель съехал на правую обочину и наехал на четырех школьников. Об этом сообщили в башкирском управлении Следственного комитета.

15-летняя школьница погибла, молодого человека с переломами доставили в больницу.

Таксист управлял машиной очень пьяным. Алкотестер показал 1,73 промилле алкоголя. СМИ пишут, что в автомобиле с ним находились собутыльник и полуобнаженная женщина. В ГИБДД рассказали, что водитель попытался оставить место ДТП. Его задержал очевидец.

В отношении водителя возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека. Он задержан.