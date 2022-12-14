Эксклюзив 14 декабря 2022, 17:30 «Случайно оттолкнула». Медсестра центра в Туве рассказала о травмировавшей ребенка воспитательнице Уголовное дело возбудили против воспитателя в Туве за жестокое обращение с ребенком РИА «Новости»

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Против воспитателя реабилитационного центра в Кызыле возбудили дело за жестокое обращение с ребенком. Медсестра учреждения Аржана рассказала «360» о травмах мальчика.

Собеседница «360» отметила, что дознаватель вызвал ее на беседу. В момент происшествия женщина находилась в первой группе.

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«Учительница открыла дверь и обратилась ко мне, чтоб я посмотрела мальчика. Я побежала и увидела рану», — сказала она.

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Аржана пояснила, что у мальчика были глубокие ссадины на голове и ухе. Ему даже накладывали швы.

«На ушке и на голове ссадины. Потом я обработала и сразу же позвонила… В это же время был выходной, врачей в принципе не было. Я сразу же позвонила заведующей-педиатру. [Сказала], что у ребенка вот такая рана. Педиатр в дальнейшем директору позвонила», — добавила она.

Женщина подчеркнула, что сам мальчик после случившегося ничего не сказал. Он не плакал и вел себя спокойно. Воспитательница не стала скрывать, что мальчик получил травмы из-за нее. Она рассказала, что толкнула ребенка.

«С ее слов, он ударился, когда она уже оттолкнула. <…> Сказала, что случайно оттолкнула. <…> Она долго работает, впервые слышу, что у нее характер такой. Так-то она спокойная, вежливая всегда», — призналась Аржана.

Воспитательницу уже уволили. По словам медсестры, мальчик чувствует себя хорошо. Ему сняли швы.

В пресс-службе главка МВД по Туве рассказали, что в Кызыле против воспитательницы реабилитационного центра возбудили уголовное дело.

«Женщина применила жестокие методы воспитания по отношению к двухлетнему воспитаннику данного учреждения, при этом заведомо зная, что в силу малолетнего возраста ребенок не мог противостоять ей», — сказали в ведомстве.

На допросе женщина признала свою вину. В полиции подтвердили, что ее уволили из реабилитационного центра. Ей может грозить до трех лет лишения свободы.

Прокуратура Кызыла организовала проверку. Надзорное ведомство возьмет расследование уголовного дела на контроль.