«Сложный перекресток». Водители Maserati и Ford раскрыли подробности ДТП на северо-востоке Москвы | 360°

Эксклюзив 16 сентября 2022, 13:39 Поделиться Telegram

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Viber «Сложный перекресток». Водители Maserati и Ford раскрыли подробности ДТП на северо-востоке Москвы Водитель Maserati не исключил отказа от восстановления пострадавшей в аварии машины

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Авария с участием легковых машин Maserati и Ford на Широкой улице на северо-востоке Москвы произошла из-за проезда на запрещающий сигнал светофора. Правила нарушил врач-хирург Вячеслав Балкизов, который ехал на Maserati. Об этом «360» сообщил второй участник аварии.

Он пояснил, что Maserati начал проезжать перекресток на красный свет, когда пешеходы были уже почти на середине дороги.

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«Я ехал на разрешающий сигнал, а он проехал на красный, чего не отрицает. Ехал со скоростью не меньше сотни, потому что он снес колодец и улетел на бордюр», — заявил водитель Ford.

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Вячеслав Балкизов заявил, что пока не готов оценивать стоимость ремонта пострадавшего Maserati и вообще не уверен, что будет заниматься восстановлением. Главное, подчеркнул он, что в ДТП никто не пострадал.

«Здесь достаточно сложный перекресток. Здесь и круг, и прямое движение, поэтому произошла авария», — объяснил он причины происшествия.

Ранее хирург заявил, что попал в аварию, когда ехал забирать своего анестезиолога. Своей вины в происшествии он не отрицал и подчеркнул, что в результате аварии никто не пострадал.

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