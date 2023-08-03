Происшествия 03 августа 2023, 17:52 «Словно камни с неба». Град размером с яблоко обрушился на пригород Апшеронска Гигантский град выпал в пригороде Апшеронска в Краснодарском крае «ВКонтакте»

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Гигантский град обрушился на село Черниговское и другие пригороды Апшеронска в Краснодарском крае. Кадры с природным явление опубликовал Telegram-канал «Лайф Апшеронск».

Местные жители прислали фото и видео с необычными осадками. Некоторые градины напоминали по размеру яблоко.

Авторы Telegram-канала сообщили, что в Черниговском побило крыши частных домов. Одна из женщин рассказала, что град влетел к ней на кухню, пробив москитную сетку.

Кроме того, из-за природного явления сильно пострадали автомобили. Градины изрешетили стекла машин.

Гигантский град также выпал в поселке Мезмае и Новых Полянах Апшеронского района, написали «Кубанские новости». Жительница Черниговского сообщила изданию, что град шел около получаса.

«Звук был непередаваемый — словно камни с неба», — поделилась женщина.

В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение до конца суток 3 августа. Жителей и гостей региона предупреждали о шквалистом ветре и ливнях с грозами и градом.

Стихия обрушилась на регион в начале июля. Тогда мощные ливни привели к подтоплениям на курортах. Очевидцы видели смерчи над морем в районе Туапсе и Джубги.