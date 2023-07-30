Эксклюзив 30 июля 2023, 09:58 Словно был взрыв. Балкон частично рухнул на шестом этаже дома на западе Москвы Источник «360»: в Москве в Очакове-Матвеевском обрушился балкон на шестом этаже дома Сайт мэра и правительства Москвы

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В Западном округе Москвы в жилом здании обрушился частично балкон на шестом этаже. На место прибыли экстренные службы, сообщил источник «360».

По нашим данным, утром в воскресенье, 30 июля, произошло частичное обрушение балкона жилого дома, расположенного на улице Матвеевской на западе столицы. О ЧП сообщил сосед с пятого этажа, который отметил, что слышал звук, похожий на взрыв.

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Очевидец также рассказал, что на землю упали куски бетона, а с самого поврежденного балкона навис кусок арматуры.

Источник «360» заявил, что в результате случившегося никто не пострадал. Все причины и обстоятельства установят специалисты.

До этого подпорная стена рухнула на припаркованные автомобили в Кисловодске. Мэр показал видео с моментом обрушения. На этих кадрах видно, что серьезно пострадали четыре припаркованных машины.

Ранее стена обвалилась в «Москва-Сити» во время строительных работ в апартаментах. На месте обрушения лежал большой бетонный кусок. По всей комнате разлетелись осколки.