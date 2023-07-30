30 июля 2023, 09:58
Словно был взрыв. Балкон частично рухнул на шестом этаже дома на западе Москвы
Источник «360»: в Москве в Очакове-Матвеевском обрушился балкон на шестом этаже дома
В Западном округе Москвы в жилом здании обрушился частично балкон на шестом этаже. На место прибыли экстренные службы, сообщил источник «360».
По нашим данным, утром в воскресенье, 30 июля, произошло частичное обрушение балкона жилого дома, расположенного на улице Матвеевской на западе столицы. О ЧП сообщил сосед с пятого этажа, который отметил, что слышал звук, похожий на взрыв.
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Очевидец также рассказал, что на землю упали куски бетона, а с самого поврежденного балкона навис кусок арматуры.
Источник «360» заявил, что в результате случившегося никто не пострадал. Все причины и обстоятельства установят специалисты.
До этого подпорная стена рухнула на припаркованные автомобили в Кисловодске. Мэр показал видео с моментом обрушения. На этих кадрах видно, что серьезно пострадали четыре припаркованных машины.
Ранее стена обвалилась в «Москва-Сити» во время строительных работ в апартаментах. На месте обрушения лежал большой бетонный кусок. По всей комнате разлетелись осколки.
Обрушения
Москва 2023
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