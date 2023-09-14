Происшествия 14 сентября 2023, 09:47 Слова благодарности Ани Лорак обнаружили на обломках рухнувшего в Евпатории беспилотника Mash: на обломках беспилотника в Евпатории увидели слова благодарности Ани Лорак РИА «Новости»

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Кадры обломков беспилотника в Евпатории начали распространять утром 14 сентября. По сообщениям очевидцев, на фрагментах БПЛА написаны слова благодарности певице Ани Лорак, сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

По информации канала, обломки беспилотника обнаружили на улице Демышева. Территорию оцепили. Никаких официальных комментариев по поводу падения дрона пока не поступало.

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В конце июля украинский певец Monatik обвинил Ани Лорак в предательстве из-за того, что артистка не комментировала проведение специальной военной операции.

В марте Лорак жаловалась на давление со стороны украинских властей. По ее словам, поставленный ей ультиматум подтолкнул к переезду в Россию.

Вероятно, надписи на БПЛА, о котором сообщил «Mash на волне», могли быть провокацией, направленной против певицы.

Утром 14 сентября Минобороны России сообщило о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа.

Дежурные средства ПВО уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией Крыма.