Слоны проникли в больницу в Индии | 360°

Происшествия 19 сентября 2022, 16:18 Поделиться Telegram

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Viber Слоны проникли в больницу в Индии

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Три диких слона забрели в больницу в военном городке Джалпайгури в Индии. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на YouTube канал Daily Mail.

Многих посетителей больницы испугали животные. Один из слонов не смог пройти в дверной проем и застрял. Он попытался выбраться самостоятельно, однако не смог. При этом сами животные удивились так же, как и сотрудники больницы.

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В последнее время в Индии участились встречи с дикими животными. Причина заключается в сокращении природной среды обитания.

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