Неприятный случай произошел в Ростове-на-Дону. У женщины, сломавшей ногу на улице, украли пакеты с продуктами, пока прохожие пытались оказать ей помощь. Об этом написал «Царьград».

От происшествии рассказал муж пострадавшей в соцсетях. Он сообщил, что его жена споткнулась во время сильного снегопада и получила серьезный перелом со смещением.

«А огорчил нас такой факт: жена шла с пакетами с продуктами, и после падения пакеты убрали в сторону люди, оказавшиеся на месте, пока сами пытались изготовить шину и перебинтовать ногу. В это время кто-то, воспользовавшись суматохой, и украл пакеты с едой!» — поделился ростовчанин.