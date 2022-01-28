28 января 2022, 21:36
Сломавшую ногу на улице женщину обокрали в Ростове-на-Дону — СМИ
Неприятный случай произошел в Ростове-на-Дону. У женщины, сломавшей ногу на улице, украли пакеты с продуктами, пока прохожие пытались оказать ей помощь. Об этом написал «Царьград».
От происшествии рассказал муж пострадавшей в соцсетях. Он сообщил, что его жена споткнулась во время сильного снегопада и получила серьезный перелом со смещением.
«А огорчил нас такой факт: жена шла с пакетами с продуктами, и после падения пакеты убрали в сторону люди, оказавшиеся на месте, пока сами пытались изготовить шину и перебинтовать ногу. В это время кто-то, воспользовавшись суматохой, и украл пакеты с едой!» — поделился ростовчанин.