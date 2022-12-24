Происшествия 24 декабря 2022, 16:54 Сломавшего ногу в отдаленном районе Камчатки мужчину эвакуировали спасатели

Читать 360tv в

Житель Камчатского края застрял в труднодоступном районе с травмой ноги. Он не мог оттуда выбраться самостоятельно, поэтому его эвакуировали спасатели, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Реклама

По данным ведомства, мужчина чинил снегоход посреди охотничьих угодий. Из-за травмы пострадавший не имел возможности самостоятельно передвигаться. Ему пытались помочь друзья, но у них ничего не получилось, поэтому пришлось вызвать спасателей. Те эвакуировали мужчину в ближайший населенный пункт и доставили в больницу.