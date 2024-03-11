Эксклюзив 11 марта 2024, 23:10 «Слезла вся кожа». Пермяк попал в реанимацию после лечения в больнице Мужчина остался без кожи на на лице и теле после лечения в больнице в Перми Телеканал «360»

Читать 360tv в

У мужчины кожа слезла почти со всего тела после лечения в больнице в Перми. Врачи заставляли пить по восемь таблеток за раз и не говорили ему их название, сообщила «360» жена пострадавшего.

«Муж попал в больницу с определенным диагнозом. После сдачи анализов диагноз не подтвердился и ему стали давать таблетки. Спустя пять дней у супруга кожа по всему телу покрылась волдырями, напоминающими ожоговые» — отметила она.

Реклама

Тогда врачи отменили таблетки и назначили пациенту капельницы. Также родственники купили необходимые мази и спреи, чтобы мужчина мог самостоятельно заниматься лечением. После того, как ситуацию начали активно освещать в СМИ, жителя Перми перевели в другую больницу, но уже в реанимацию.

Телеканал «360»

«Сейчас кожа облазит, муж пошел на поправку и даже уже начал ходить самостоятельно. Мы до сих пор не знаем названия препаратов, которыми якобы его лечили» — отметила собеседница «360».

В дальнейшем супруги планируют подать на медиков в суд. В краевом Минздраве сообщили, что разбираются в ситуации и готовят по поводу произошедшего официальный комментарий.

Ранее в Свердловской области следователи завели уголовное дело после смерти 38-летнего хоккеиста Дмитрия Горбунова. Сердце спортсмена остановилось во время плановой операции по удалению металлической пластины из ключицы.