11 января 2023, 12:19
Слесарь пострадал во время работы на предприятии в Приморье
В Приморье на предприятии «Запсибгазпром-Газификация» пострадал мужчина, работающий слесарем-сантехником. Он получил травму во время опрессовки емкости для холодной воды, написал сайт vostokmedia.com.
Мужчина наполнял резервуар жидким азотом. Процедура является опасной, поскольку можно получить сильные ожоги.
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Похожая ситуация произошла с матросом второго класса в компании «Пасифик Марин Тролерз». Мужчина получил травму глаза из-за струи азота.
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Сейчас представители профсоюзов вместе с правоохранителями расследуют произошедшие инциденты.
Приморье
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