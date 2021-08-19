Слесарь получил травму во время работы на заводе в Петербурге

Слесарь из Санкт-Петербурга заработал травму во время работы на заводе в Калининском районе. Несчастный случай произошел утром, 18-го августа. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на источник в экстренных службах.

Завод, в котором это произошло, располагается на улице Ватутина, 24. Во время врезки крана в пустую бочку у рабочего заклинило болгарку. Часть материала полетела ему в голову. В итоге мужчина заработал черепно-мозговую травму. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.