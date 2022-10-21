Слесарь погиб при ремонте формовочного пресса в Пензенской области | 360°

Происшествия 21 октября 2022, 13:05 Слесарь погиб при ремонте формовочного пресса в Пензенской области

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Правоохранители возбудили уголовное дело после гибели слесаря на работе в Пензенской области. Мужчина занимался ремонтом формовочного пресса, сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на СУ СКР по региону.

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Происшествие случилось 15 октября. Слесарь во время выполнения работ получил травмы, от которых скончался. Следователи завели уголовное дело из-за нарушения требований к технике безопасности. Сейчас они выясняют все детали случившегося.