Слесарь погиб при ремонте формовочного пресса в Пензенской области | 360°

21 октября 2022, 13:05
Слесарь погиб при ремонте формовочного пресса в Пензенской области
Правоохранители возбудили уголовное дело после гибели слесаря на работе в Пензенской области. Мужчина занимался ремонтом формовочного пресса, сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на СУ СКР по региону.
Реклама
Происшествие случилось 15 октября. Слесарь во время выполнения работ получил травмы, от которых скончался. Следователи завели уголовное дело из-за нарушения требований к технике безопасности. Сейчас они выясняют все детали случившегося.
Уголовное дело
Следственный комитет России
Реклама
Реклама