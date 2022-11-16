Происшествия 16 ноября 2022, 13:16 Слесарь погиб при обрушении котлована в Нижегородской области

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Слесарь АО «Нижегородский водоканал» погиб во время установления заглушек на трубу в котловане в Нижегородской области. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу Государственной инспекции труда по региону.

Установлено, что произошло обрушение грунта. Мужчину, находящегося на глубине около четырех метров, засыпало землей. Когда его достали из котлована, он уже был мертв.

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Правоохранители проведут проверку и выяснят, соблюдалась ли техника безопасности при проведении работ.

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