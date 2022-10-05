Слесарь погиб на заводе в Прикамье | 360°

Происшествия 05 октября 2022, 22:26 Поделиться Telegram

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Viber Слесарь погиб на заводе в Прикамье

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В Пермском крае жертвой несчастного случая стал сотрудник одного из местных заводов. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной госинспекции труда.

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По данным информагентства, мужчина погиб накануне. Его прижало опускаемым через монтажные проемы грузом. Он не смог выбраться из-под груза и умер на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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