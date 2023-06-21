Эксклюзив 21 июня 2023, 13:45 «Слепни напали». Хозяин сбившей ребенка лошади в Анапе объяснил ее поведение Хозяин сбившей ребенка лошади в Анапе заявил, что во всем виноваты напавшие на нее слепни

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Лошадь сбила с ног восьмилетнего мальчика в Анапе. Владелец животного Павел в беседе с «360» рассказал, что ситуации спровоцировали слепни.

«Слепни на нее напали, она убежала. Побежала домой», — пояснил хозяин лошади.

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По словам Павла, он находится на связи с родителями пострадавшего ребенка. Мужчина обещал оказать семье помощь. Собеседник «360» добавил, что не владеет информацией о том, как себя чувствует сбитый с ног ребенок.

Региональное управление МВД в своем Telegram-канале уточнило, что случай произошел с восьмилетним мальчиком из Санкт-Петербурга. Он вместе с родителями возвращался с пляжа, когда его сбила с ног пробегающая мимо лошадь.

Врачи диагностировали у ребенка закрытый перелом носа. Кроме того, у него оказалась рассечен лоб. Медики оказали помощь пострадавшему. По факту случившегося идет проверка. По ее итогам правоохранители примут процессуальное решение.