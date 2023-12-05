Эксклюзив 05 декабря 2023, 22:32 Слепая пенсионерка погибла во время пожара на западе Москвы Источник «360»: слепая пенсионерка погибла на пожаре в Москве РИА «Новости»

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Пожилая женщина погибла в результате пожара в квартире на западе Москвы. Слепая пенсионерка не смогла выбраться из горящего помещения. Об этом «360» сообщил источник в оперативных службах города.

Пожар произошел в пятиэтажке по адресу улица Багрицкого, дом 6. Возгорание возникло на кухне в квартире на пятом этаже. В помещении в это время находилась местная жительница — слепая 90-летняя пенсионерка. По информации источника, она не смогла выбраться из помещения и погибла.

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Ранее стало известно, что 86-летняя пенсионерка сгорела в собственном доме. Пожар возник в частном доме в деревне Хромцово и распространился на площадь 150 квадратных метров. Прибывшие пожарные за 18 минут потушили пламя, но спасти хозяйку дома не успели.