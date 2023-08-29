Следы взрывчатки обнаружили в аэропорту Пулково | 360°

Происшествия 29 августа 2023, 13:13 Следы взрывчатки обнаружили в аэропорту Пулково Mash: сотрудники Пулково нашли остатки гексогена на отправленном в Дубай грузе РИА «Новости»

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Сотрудники петербургского аэропорта Пулково обнаружили следы взрывчатого вещества гексогена в партии груза. Его хотели отправить в Дубай, сообщил Telegram-канал Mash.

Источник указал, что в понедельник, 28 августа, во время досмотра багажа самолета, отправлявшегося в ОАЭ, сотрудников службы безопасности заинтересовал облицовочный огнеупорный камень.

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«Спецприборы показали наличие следов взрывчатых веществ», — уточнили в публикации.

На место направили кинологов и взрывотехников. Специалисты подтвердили, что в грузе есть следы гексогена — одного из основных компонентов тротила.

После этого партию изъяли для проведения тщательной проверки. В аэропорту усилили меры безопасности.

До этого следы взрывчатки нашли на судне для перевозки зерна, следовавшем в Ростов-на-Дону. Остатки динитротолуола и тетрила в трюме обнаружили 22 июля во время контрольно-проверочных мероприятий ФСБ в отношении кораблей, пересекавших Керченский пролив. В мае морское судно находилось в украинском порту Килия.