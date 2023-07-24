Важное 24 июля 2023, 08:52 Следы взрывчатки нашли на судне для перевозки зерна, следовавшем в Ростов-на-Дону ФСБ: на судне для перевозки зерна в Ростов-на-Дону нашли следы взрывчатки Freepik

Читать 360tv в

На борту сухогруза, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки зерна, обнаружили следы взрывчатки. Об этом ТАСС рассказали в центре общественных связей ФСБ России.

В мае судно находилось в украинском порту Килия. Судовая команда включала 12 украинцев, в июле в порту Тузла в Турции ее полностью сменили, а также изменили название судна.

Реклама

Следы динитротолуола и тетрила в трюме нашли 22 июля во время контрольно-проверочных мероприятий ФСБ в отношении суден, пересекавших Керченский пролив. Целями проверки было предотвратить террористические и диверсионные акции и обеспечить безопасность мореплавания. Помимо взрывчатых веществ, специалисты выявили «признаки стороннего вмешательства в конструктивные части» сухогруза. В итоге ему запретили проходить под судоходной аркой транспортного перехода через пролив. Судно решили отправить за пределы «территориального моря» России.

В ФСБ предположили, что иностранный сухогруз использовали для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины.