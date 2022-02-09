Следы плесени обнаружили в муке для блинов нижегородского производителя

Следы жизнедеятельности плесневых грибков выявили в блинной муке, выпускаемой в Нижегородской области. Такая информация поступила от пресс-службы Россельхознадзора.

Как пишет newsnn.ru, установлено, что в пищевой продукции содержатся микотоксины — «охратоксин A» и «дезоксиниваленол». Содержание таких веществ, как правило, говорит о присутствии продуктов жизнедеятельности плесневых грибков.

Специалисты Россельхознадзора предостерегают граждан, что большинство подобных веществ обладают мутагенными и канцерогенными свойствами. Попадание в пищевые продукты мутагенов и канцерогенов способно спровоцировать рак, цирроз печени, хронический гепатит, болезни почек. Кроме того, такие вредные микроорганизмы отрицательно влияют и на иммунную систему.

Микотоксины выявлены специалистами лаборатории в ходе химико-токсикологических исследований. Эксперты предлагают производителю снизить опасную концентрацию микотоксинов механическим способом — отбраковывая непригодное сырье, физическим — термическим, ультрафиолетовым или микроволновым излучением, химическим — воздействием окислителя.