Следствие потребовало арестовать обвиняемого в смертельной аварии на западе Москвы | 360°

Происшествия 24 октября 2022, 14:23 Следствие потребовало арестовать обвиняемого в смертельной аварии на западе Москвы Столичный СК попросил арестовать обвиняемого в смертельном ДТП на западе Москвы Пресс-служба Следственного комитета

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Следствие подало ходатайство в Солнцевский районный суд об аресте фигуранта уголовного дела о смертельной аварии на западе столицы, в которой погибла женщина и ее малолетний сын. Об этом сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по Москве.

«Следствие ходатайствует <…> об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении столичного СК.

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Обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти двух человек, предъявили 37-летнему водителю.

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В столичном Следкоме уточнили, что мужчина признал вину частично. В ближайшее время запланировано проведение очных ставок.

ДТП произошло вечером 22 октября на улице Богданова в Москве. Водитель Audi A6 совершил наезд на мать с сыном, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм женщина 1980 года рождения и ее сын 2017 года рождения скончались.