Следствие попросило запретить Ройзману выходить из дома и пользоваться интернетом

Следствие ходатайствует о том, чтобы экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману запретили покидать дом и выходить в Сеть. Об этом сообщило РИА «Новости».

В отношении Ройзмана возбудили уголовное дело о дискредитации российской армии. Во время заседания суда об избрании меры пресечения следствие попросило запретить подозреваемому «покидать пределы жилого помещения» с 0:00 до 23:59, общаться с кем-либо без разрешения следователя, посещать публичные места и мероприятия и использовать интернет (исключение — общение с адвокатами). Защитник Ройзмана попросил суд отказать в удовлетворении ходатайства.

Кроме того, по ходатайству адвоката к делу приобщили характеристики. Ройзман отказался давать показания.

По данным следствия, 1 июля бывший мэр Екатеринбурга опубликовал на YouTube видео, в котором допустил высказывания, подрывающие авторитет ВС России. Вчера в его квартире, офисе его фонда и частном музее состоялись обыски. Из квартиры экс-мэра изъяли компьютерную технику, визитку бывшего главы СБУ и иностранных дипломатов.

Ройзмана задержали на 48 часов.