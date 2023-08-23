Происшествия 23 августа 2023, 10:13 Следствие попросило арестовать организаторов смертельной подземной экскурсии в Москве Прокуратура: СК попросил арестовать организаторов подземной экскурсии в Москве РИА «Новости»

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Следствие ходатайствует об аресте организатора смертельной экскурсий по столичным подземным коллекторам Никиты Дубаса и гендиректора компании «Спутник» Александра Кима. По данным московской прокуратуры, им предъявили обвинение.

Обоим вменили оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее смерть двух и более людей (часть 3 статьи 238 УК РФ). Максимальная санкция по статье — лишение свободы на 10 лет. Суд в ближайшее время рассмотрит вопрос о взятии обвиняемых под стражу. Расследование продолжается.

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Дубас и Ким не признали вину.

Роковая экскурсия по коллекторам состоялась 20 августа. Погибли все восемь ее участников. Поиски завершились 22 августа. СК установил причастность трех человек к организации экскурсии. Один из них, глава компании «Авангард» Александр Лазовский, предположительно, сбежал за границу.

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