17 мая 2023, 18:38
Следственный комитет заинтересовался смертельным пожаром в Пензенской области
Смертельный пожар произошел в Бузовлево Лопатинского района Пензенской области. Сотрудники Следственного комитета начали расследование происшествия. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на данные СУ СКР по региону.
Пожар произошел днем 16 мая. Пламя охватило дом на улице Центральной. На пепелище обнаружили тело 74-летнего хозяина дома. Супруга погибшего смогла покинуть дом, однако получила ожоги.
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На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.
Пожары
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