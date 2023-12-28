Происшествия 28 декабря 2023, 16:55 Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в пекарне в Ставрополе

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После взрыва пекарни в Ставрополе возбудили уголовное дело по статье «Нарушение охраны труда и оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщил newstracker.ru со ссылкой на СУ СКР по Ставропольскому краю.

Напомним, в пекарне на улице Серова взорвались газовые баллоны, что привело к пожару на площади 150 квадратных метров. В результате пострадали семь человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. В настоящее время проводятся все необходимые экспертизы, следствие ищет причастных к случившемуся.

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