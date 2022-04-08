Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после трагедии в Краматорске

Десятки людей стали жертвами артобстрела ВФУ вокзала в Краматорске. Следственный комитет (СК) России сообщил, что на украинских военных заведено дело из-за массовой гибели людей. Информацию об этом разместили на официальном сайте ведомства.

Украинская сторона открыла огонь во время запланированной эвакуации мирных жителей. СК заявил, что уже удалось установить открывших огонь по городу.

«Следствием установлено, что 8 апреля 2022 года военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины выполняли заведомо преступные приказы командира бригады и иных вышестоящих командиров и должностных лиц Министерства обороны Украины. <…> По имеющимся данным, командиром 19-й отдельной ракетной бригады является полковник Ф. С. Ярошевич. Следственными органами устанавливается круг лиц, исполнивших преступный приказ», — говорится в заявлении ведомства.

Виновных в трагедии будут судить по части 1 статьи 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»).

Ведомство заявило, что украинская сторона хотела использовать трагедию в своих целях. Власти страны незамедлительно обвинили Россию в убийстве мирных жителей. СК заявил, что Украина ответит за распространение этих фейков. Ведомство уже завело уголовное дело по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»).