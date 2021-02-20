Следственный комитет проверит затопленный кипятком дом в Перми

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с аварийным домом в Перми. Ранее в одной из квартир прорвало трубу и затопило квартиру кипятком, после чего обрушился потолок.

Власти региона обещали расселить людей из аварийного дома к 2024 году, сообщило агентство Ura.ru.

«Жители винят в бездействии управляющую компанию и коммунальщиков. Органами СУ СК России по Пермскому краю организована проверка», — сообщили на сайте СКР.

После того, как сюжет о коммунальной аварии в Перми в доме по улице Краснополянская, 24 показали по федеральному каналу, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проведения проверки, а также дать оценку действиям должностных лиц муниципального образования и сотрудников управляющей компании.

Как рассказали жители телеканалу НТВ, это уже третья авария в этом доме. После последнего ЧП жильцы обращались в управляющую компания с просьбой о помощи, но те только перекрыли горячую воду.

В управлении жилищных отношений администрации Перми сообщили изданию 59.RU, что дом признан аварийным и подлежащим сносу. Включен в программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы. Расселение планируется начать в 2024 году.