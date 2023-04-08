Происшествия 08 апреля 2023, 10:11 Следственный комитет провел обыски в 13 барах в центре Петербурга Следователи СК совместно с полицией и Росгвардией провели обыски в 13 барах Петербурга

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Сотрудники Следственного комитета РФ совместно с полицейскими и бойцами Росгвардии нагрянули с обысками в бары, расположенные в центре Санкт-Петербурга, на улицах Ломоносова и Думской. Об этом сообщила пресс-служба городского управления СКР.

Следственные мероприятия прошли в 13 заведениях. Они связаны с расследованием уголовного дела о продаже алкоголя несовершеннолетним. По версии следствия, в феврале неизвестные разместили в интернете объявление о том, что в одном из баров на улице Ломоносова проводят вечеринку с возрастным ограничением 16+. На этом мероприятии, как считают правоохранители, злоумышленники реализовывали спиртосодержащую продукцию «неограниченному кругу несовершеннолетних».

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«Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий, способствовавших произошедшему, а также на установление лица (лиц) причастных к совершению указанного преступления», — отмечается в заявлении.

Следственный комитет в конце марта опечатал 20 питейных заведений на улицах Думской и Ломоносова в Петербурге. В отношении этих заведений возбуждено уголовное за вовлечение несовершеннолетних к употреблению спиртной продукции.