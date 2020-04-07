Следственный комитет опубликовал видео из разрушенных квартир в Орехово-Зуеве
На кадрах видно, как на месте завалов работает трактор. Сотрудники СК смогли пройти на разрушенные этажи. Из квартир они забрали фрагменты газовых труб для взрывотехнической экспертизы.
Тем временем уголовное дело передали в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства. Дело открыли по статье УК РФ об оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и в результате которых погибли люди.
ЧП случилось в жилом доме подмосковного Орехово-Зуева 4 апреля. На третьем этаже произошел взрыв газа, из-за чего стены пятиэтажки обрушились с пятого по третий этажи. Три человека погибли, несколько пострадали.
Следователи допросили всех очевидцев, у эксплуатирующих и обслуживающих дом организаций забрали важные для дела документы.
В ближайшее время также пройдет судебно-медицинская экспертиза. Следствие рассматривает несколько версий случившегося. Основная — неосторожное обращение с бытовым газом. Расследование дела продолжается.
Ранее в МОНИКИ рассказали о состоянии двух пострадавших при взрыве. Это 47-летний мужчина и 19-летний парень.