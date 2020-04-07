Следственный комитет опубликовал видео из разрушенных квартир в Орехово-Зуеве

Следственный комитет России опубликовал кадры с места частично разрушенного дома в подмосковном Орехово-Зуеве. На видео можно увидеть и полностью разрушенные квартиры погибших и пострадавших.

На кадрах видно, как на месте завалов работает трактор. Сотрудники СК смогли пройти на разрушенные этажи. Из квартир они забрали фрагменты газовых труб для взрывотехнической экспертизы.

Тем временем уголовное дело передали в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства. Дело открыли по статье УК РФ об оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и в результате которых погибли люди.

ЧП случилось в жилом доме подмосковного Орехово-Зуева 4 апреля. На третьем этаже произошел взрыв газа, из-за чего стены пятиэтажки обрушились с пятого по третий этажи. Три человека погибли, несколько пострадали.

Следователи допросили всех очевидцев, у эксплуатирующих и обслуживающих дом организаций забрали важные для дела документы.

В ближайшее время также пройдет судебно-медицинская экспертиза. Следствие рассматривает несколько версий случившегося. Основная — неосторожное обращение с бытовым газом. Расследование дела продолжается.

Ранее в МОНИКИ рассказали о состоянии двух пострадавших при взрыве. Это 47-летний мужчина и 19-летний парень.