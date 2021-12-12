Следственный комитет начал проверку по факту гибели младенца в детдоме Тюмени

Следственный комитет начал проверку по факту гибели четырехмесячного младенца в детдоме Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

О том, что в специализированном Доме малютки умерла маленькая девочка, впервые стало известно от знакомого с ситуацией источника издания 72.RU. По его данным, ребенок мог задохнуться в рвотных массах после кормления.

Собеседник редакции объяснил ситуацию так: детей покормили и положили спать. После этого воспитатель, которая должна была находиться с ними в одной комнате, покинула помещение.

Более точной информации на данный момент получить не удалось. В следственном комитете не стали уточнять подробности случившегося.