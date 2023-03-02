Происшествия 02 марта 2023, 22:48 Следственная группа СК выехала на место нападения диверсантов в Брянской области Глава СК Бастрыкин направил следственную группу на место атаки диверсантов под Брянском РИА «Новости»

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Глава СК России Александр Бастрыкин направил следственную группу на место происшествия в село Любечане в Брянской области, куда утром 2 марта проникли украинские диверсанты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следственной группе центрального аппарата ведомства, включая криминалистов и экспертов, оперативно выехать на место происшествия в село Любечане Климовского района Брянской области», — указано в сообщении пресс-службы.

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Сейчас в селе проводятся оперативные мероприятия. Ситуация в населенных пунктах Климовского района находится под контролем правоохранительных органов.

В пресс-службе ведомства добавили, что по предварительным данным, в результате нападения украинских диверсантов погибли два человека, ранение получил 10-летний ребенок.

Пострадавший мальчик находится в реанимации после операции, рассказала ранее его мать. По ее словам, врачи сказали, что с ребенком все хорошо, операция прошла успешно. Мальчику быстро оказали медицинскую помощь после нападения, что помогло спасти его жизнь, сообщила женщина.

Группа украинских диверсантов утром 2 марта в селе Любечане в Брянской области обстреляла движущийся автомобиль. В результате нападения скончался водитель. Позже стало известно о гибели еще одного местного жителя.

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что группировка украинских диверсантов была выдворена за границу и после этого ликвидирована массированным артиллерийским ударом.