Следователи завели дело после падения бетонной плиты на машину во Владивостоке

19 ноября на автомобиль, припаркованный возле дома на улице Нейбута во Владивостоке, рухнула плита перекрытия железобетонной шахты. Машина уничтожена. Ее владелец не пострадал, хотя за несколько секунд до происшествия он очищал авто от снега.

Мужчина собрался подать в суд на управляющую компанию. Прокуратура начала проверку ЧП.

«У меня шок. Я сейчас сижу дома. Никуда не пошел сегодня. Я и с утра никуда не собирался, просто хотел почистить свою машину ото льда. Было часов 11 утра, когда услышал скрежет наверху, посмотрел — летит бетонная плита. Отбежал, она упала», — рассказал хозяин уничтоженной машины «360».

Он рассказал, что купил автомобиль всего две недели назад. Собеседник копил на него и «вложил душу» после покупки. Неравнодушные люди начали перечислять ему небольшие суммы, чтобы поддержать.