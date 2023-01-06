Происшествия 06 января 2023, 16:07 Следователи заведут дело после смертельной аварии с маршруткой в Чувашии Председатель СК Бастрыкин поручил завести дело после смертельной аварии в Чувашии РИА «Новости»

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Поручение о возбуждении уголовного дела после аварии на трассе Чебоксары — Сурское получили республиканские следователи от главы ведомства Александра Бастрыкина. Об этом сообщила пресс-служба центрального аппарата СК.

Авария произошла 5 января. На автодороге маршрутный автобус столкнулся с двигающимся по встречной полосе легковым автомобилем.

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В результате погибла пассажирка машины, а трех сопровождавших ее детей, водителя и еще двух женщин доставили в больницу. Медицинская помощь также понадобилась четырем пассажирам маршрутки.

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Следователи начали проверку по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести по факту аварии уголовное дело, которое поставил на контроль в центральном аппарате ведомства.