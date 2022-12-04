Происшествия 04 декабря 2022, 18:41 Следователи задержали возможного убийцу женщины в Москве РЕН ТВ: подозреваемый в убийстве москвички в автомобиле у храма задержан Прокуратура Москвы / Telegram

Читать 360tv в

Сотрудники СК установили и задержали подозреваемого в убийстве женщины в машине, найденной на Вешняковской улице.в Москве. Об этом сообщили журналисты телеканала РЕН ТВ.

По их данным, подозреваемый признался в совершении преступления. Подробности о задержанном пока не разглашаются.

Реклама

Тело женщины нашли в машине, стоящей около храма на Вешняковской улице. Предположительно, она находилась в машине около суток. В стекле автомобиля обнаружили отверстие после пулевого ранения.

Реклама

Пакануне она позвонила домой и сказала, что придет через пять минут. Однако выполнить обещанное ей так и удалось.

Ранее сотрудники следственных органов провели проверку по одной из версий произошедшего. По их данным, погибшая получала угрозы со стороны бывшего супруга. С этим мужчиной она развелась после десяти лет совместной жизни.

Журналисты отметили, что родственница погибшей сообщила им о разговоре с бывшим мужем женщины. Тот не мог ничего рассказать.