04 декабря 2022, 18:41
Следователи задержали возможного убийцу женщины в Москве
РЕН ТВ: подозреваемый в убийстве москвички в автомобиле у храма задержан
Сотрудники СК установили и задержали подозреваемого в убийстве женщины в машине, найденной на Вешняковской улице.в Москве. Об этом сообщили журналисты телеканала РЕН ТВ.
По их данным, подозреваемый признался в совершении преступления. Подробности о задержанном пока не разглашаются.
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Тело женщины нашли в машине, стоящей около храма на Вешняковской улице. Предположительно, она находилась в машине около суток. В стекле автомобиля обнаружили отверстие после пулевого ранения.
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Пакануне она позвонила домой и сказала, что придет через пять минут. Однако выполнить обещанное ей так и удалось.
Ранее сотрудники следственных органов провели проверку по одной из версий произошедшего. По их данным, погибшая получала угрозы со стороны бывшего супруга. С этим мужчиной она развелась после десяти лет совместной жизни.
Журналисты отметили, что родственница погибшей сообщила им о разговоре с бывшим мужем женщины. Тот не мог ничего рассказать.
Убийства
Стрельба
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