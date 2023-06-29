Происшествия 29 июня 2023, 02:13 Следователи задержали приемную мать пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика СК РФ: в Екатеринбурге задержали приемную мать шестилетнего ребенка, ушедшего из дома

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Следователи задержали приемную мать шестилетнего ребенка, исчезнувшего в Екатеринбурге три дня назад. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы регионального следственного управления СК РФ.

«Были установлены обстоятельства, которые, по имеющимся данным, свидетельствуют о том, что к исчезновению ребенка может быть причастна женщина, являющаяся официальным опекуном мальчика», — сказано в сообщении.

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В связи со вскрывшимися фактами сотрудникам правоохранительных органов пришлось задержать женщину, чтобы расследовать дело на новом уровне. Сейчас с приемной матерью мальчика проводятся «процессуальные действия».

Утром, 26 июня, шестилетний ребенок вышел из квартиры дома 21 на Симферопольской улице в Екатеринбурге и ушел в неизвестном направлении. С того момента о местоположении мальчика было неизвестно. Следователи возбудили уголовное дело.

По данным правоохранителей, ребенок одет в спортивный комбинезон черного цвета, на правом рукаве присутствует белая эмблема, а на левой штанине — надпись с белыми буквами. Еще одной приметой мальчика является особенная походка: он подволакивает правую ногу при ходьбе.

В официальном Telegram-канале СК РФ сказано, что в поисках пропавшего ребенка участвуют более 1500 человек, среди них есть сотрудники правоохранительных органов.

Ранее стало известно о пропаже двух мальчиков в Оренбургской области. Одному ребенку девять лет, а второму — 11. Поисками детей оперативно занялись полицейские, спасатели и волонтеры.