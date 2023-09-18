Происшествия 18 сентября 2023, 12:39 Следователи возбудили уголовное дело после пожара в Ноябрьске с тремя погибшими

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В Ноябрьске минувшей ночью произошел пожар, в результате которого погибла женщина и двое маленьких детей. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по ЯНАО.

По данному факту возбудили уголовное дело. Следователи ищут виновных в возгорании и всех, кто может быть причастен к пожару. В настоящее время проводят судебно-криминалистические экспертизы, чтобы установить причины распространения огня.

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